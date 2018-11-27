Нацбанк визнав неплатоспроможною українську "дочку" російського ВТБ

Рішення прийнято у зв'язку з відсутністю реальних дій з боку власників банку для запобігання неплатоспроможності.

Національний банк України визнав неплатоспроможним «ВТБ Банк», що належить російському державному «Внєшторгбанку».

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Як повідомляється на сайті НБУ, рішення прийнято через відсутність реальних дій з боку власників «ВТБ Банку» для запобігання неплатоспроможності, а також відсутність прийнятих і реалістичних заходів щодо поліпшення ліквідності банку, і в зв'язку з тим, що діяльність банку не відповідала вимогам банківського законодавства.

Зазначається, що у зв'язку зі зниженням обсягу ліквідності банку і подальшим погіршенням його фінансового стану упродовж останнього місяця, регулятор визнав банк проблемним 13 листопада і тоді ж встановив термін для прийняття плану заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

За оцінками НБУ, 97% вкладників банку отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн, а в цілому Фонд забезпечить виплати вкладникам банку обсягом 942,7 млн грн.

В НБУ наголосили, що визнання «ВТБ Банку» неплатоспроможним жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка зазначеної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському державному «Внєшторгбанку».

На початку листопада «ВТБ Банк», який має проблеми з ліквідністю, заявив про наявність необхідних ресурсів і управлінського досвіду для продовження роботи і стабілізації ситуації.

У фінустанові нагадали, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав заборону на відчуження активів банку, і анонсували розгляд апеляційної скарги на це рішення.

C березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.