Світовий банк у грудні розгляне виділення Україні $750 мільйонів гарантії

Остаточні параметри угоди будуть визначені після затвердження Радою.

Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн дол. до порядку денного засідання своєї Ради директорів 18 грудня.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів, відзначаючи, що остаточні параметри угоди буде визначено після затвердження Радою директорів Світового банку.

Відзначається, що гарантія Світового банку підтримає Україну в реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі і управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження.

Гарантія діятиме 10 років і дасть змогу Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, створена з метою організації фінансової і технічної допомоги країнам, які розвиваються. У Світовий Банк Україна вступила в 1992 році (водночас із вступом в МВФ) і є членом всіх його структур.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни лише для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.