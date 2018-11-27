Офіційна гривня знову нижче 28 за долар: Нацбанк різко опустив нацвалюту

Офіційний курс НБУ на 28 листопада: 100 USD – 2810.5334 грн; 100 EUR – 3183.7722 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2810.5334 (27 листопада – 2789.8447)

100 EUR – 3183.7722 (27 листопада – 3170.1005)

У вівторок, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,12/28,15 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування гривні на 23 копійки нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,83/31,86 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0973 грн/дол.