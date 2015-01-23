Кудрін прогнозує, що цього року з Росії піде $90-100 млрд

Відтік капіталу з Росії за підсумками 2015 року може становити 90-100 мільярдів доларів, прогнозує голова Комітету громадянських ініціатив, екс-глава Мінфіну РФ Олексій Кудрін, передає Прайм.

"Будемо повертати раніше взяті кредити, це велика сума для року, це 120 мільярдів доларів, частина з неї, мабуть, буде рефінансована, але це тиск на курс істотний і цього року, наприклад, відтік теж буде близько 90-100 мільярдів доларів. Це дуже великий удар кожен рік по економіці Росії", - сказав Кудрін, виступаючи на сесії економічного форуму в Давосі.

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За даними ЦБ РФ, чистий відтік капіталу з РФ в 2014 році, згідно з попередніми даними платіжного балансу, зріс у 2,5 разу - до 151,5 мільярда доларів. Згідно з базовим сценарієм макроекономічного розвитку, регулятор передбачає, що чистий відтік у 2015 році складе 118 мільярдів доларів.