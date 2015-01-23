Податківці перевірять усі підприємства з держчасткою

Державна фіскальна служба планує в 2015 році провести перевірки податкової дисципліни на всіх підприємствах, де є державна частка, заявив у ході прес-конференції голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

«У нас є доручення прем'єр-міністра України. Ми проведемо перевірки на всіх підприємствах з державною часткою, особливо тих, де заборгованість з податкових платежів перевищує 5 млн. грн», - сказав Білоус.

При цьому він підкреслив, що увагу буде приділено всім компаніям, включаючи видобувні підприємства. Крім того, Білоус повідомив, що в 2014 році обсяг податкових платежів безпосередньо по ренті за використання надр і природних ресурсів становить близько 18,2 млрд грн.

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив намір найближчим часом оприлюднити фінансову інформацію про стан великих держхолдингів. Крім того, глава уряду додав, що відносно підприємств, які становлять стратегічний інтерес, Кабмін ухвалив рішення провести конкурсний відбір керівників.