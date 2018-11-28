У Порошенка не знають, хто розмістив по всій країні борди з ім'ям президента

В АП відхрестилися від білбордів з ім'ям Петра Порошенка.

В Адміністрації президента не знають, хто розповсюджує рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені президента.

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Про це з посиланням на відповідь прес-служби АП, повідомляють "Українські новини".

"За інформацією, наданою Державним управлінням справами, оплата послуг з підготовки та розміщення зображень і звернень з підписом президента України Петра Порошенка на носіях зовнішньої реклами не здійснювалася", - йдеться у відповіді АП.