Донорську конференцію перенесли на квітень, аби показати результати реформ

Донорська конференція по Донбасу планується на квітень.

Про це заявив "Українській правді" міністр економіки Айварас Абромавічус в Давосі.

"Донорська конференція швидше за все відбудеться в квітні. Тому що ми хочемо більше посилатися на реформи і зміни. Тоді новому уряду буде вже більше 100 днів, і будуть вже якісь результати", - пояснив він.

"Це і дерегуляція та робота з держкорпораціями", - додав міністр.

"Ми будемо проводити конференцію не для того, щоб випрошувати гроші, якісь кошти будуть раніше, а для того, щоб показати можливість для інвестицій в країну. В тому числі і під держгарантії наших партнерів. Литва вже дала згоду на держгарантії для своїх інвесторів в Україну", - зазначив Абромавічус.

Читайте такожУкраїна може отримати нові кредити при розширенні економічних реформ

Раніше передбачалося, що Міжнародна донорська конференція в підтримку України пройде в кінці січня-початку лютого 2015 року.