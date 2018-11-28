этот материал доступен на русском

Валютний ринок трохи заспокоївся - долар дешевшає

11:31, 28 листопада 2018
Фінанси
738 0
Продати долари можна по 28,40 грн / фото УНІАН

Читайте такожСкільки коштуватиме долар: експерти спрогнозували вплив воєнного стану на курс гривні

Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 28,40 грн, євро - по 32,10 грн за одну грошову одиницю.

Вчора, 27 листопада, вартість долара в обмінних пунктах Києва становила 28,95 грн, євро – 33 грн за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні до відкриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,26 грн/дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара