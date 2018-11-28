Валютний ринок трохи заспокоївся - долар дешевшає
11:31, 28 листопада 2018Фінанси
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Вартість долара в обмінниках Києва просіла до 28,60 грн. Продати долари можна по 28,40 грн.
Продати долари можна по 28,40 грн / фото УНІАН
Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 28 листопада, просіла до 28,60 грн, євро – до 32,30 грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 28,40 грн, євро - по 32,10 грн за одну грошову одиницю.
Вчора, 27 листопада, вартість долара в обмінних пунктах Києва становила 28,95 грн, євро – 33 грн за одну грошову одиницю.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні до відкриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,26 грн/дол.
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