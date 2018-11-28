Валютний ринок трохи заспокоївся - долар дешевшає

Вартість долара в обмінниках Києва просіла до 28,60 грн. Продати долари можна по 28,40 грн.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 28 листопада, просіла до 28,60 грн, євро – до 32,30 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 28,40 грн, євро - по 32,10 грн за одну грошову одиницю.

Вчора, 27 листопада, вартість долара в обмінних пунктах Києва становила 28,95 грн, євро – 33 грн за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні до відкриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,26 грн/дол.