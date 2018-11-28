Держбюджет України пішов у мінус на 6 мільярдів

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом 1,4 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-жовтень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 6,167 млрд грн проти 1,401 млрд грн профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, оприлюднений показник дефіциту виявився на 1,4 млрд грн вищим за попередні дані Міністерства фінансів від 8 листопада, згідно з якими бюджетний дефіцит за цей період становив 4,8 млрд грн.

За даними Держказначейства, зведений бюджет за 10 місяців виконано з профіцитом на рівні 14,425 млрд грн, що в 2 рази нижче показника роком раніше в розмірі 31,232 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 раза нижче показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.