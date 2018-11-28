Українська «дочка» російського ВТБ стала банкрутом - банк почали виводити з ринку

Тимчасова адміністрація в банк призначена до 27 грудня 2018 року включно.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав виведення з ринку неплатоспроможного «ВТБ Банку», що належить російському державному «Внешторгбанку».

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Як повідомила прес-служба фонду, тимчасова адміністрація в банк призначена строком на один місяць - до 27 грудня 2018 року включно.

Тимчасовим адміністратором банку призначена Юлія Заболотна.

У фонді нагадали, що процедуру виведення банку з ринку розпочато на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

Національний банк повідомив про своє рішення вчора, 27 листопада, пізно ввечері, пояснюючи це відсутністю реальних дій з боку власників «ВТБ Банку» для запобігання неплатоспроможності, а також відсутності прийнятих і реалістичних заходів щодо покращення ліквідності банку.

За оцінками НБУ, 97% вкладників банку отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн, а загалом фонд забезпечить виплати вкладникам банку в обсязі 942,7 млн грн.

В НБУ наголосили, що визнання «ВТБ Банку» неплатоспроможним жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка зазначеної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Із 2006 року понад 99,9% акцій банку належать російському державному «Внешторгбанку».

На початку листопада «ВТБ Банк», який має проблеми з ліквідністю, заявив про наявність необхідних ресурсів і управлінського досвіду для продовження роботи та стабілізації ситуації.

У фінустанові нагадали, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав заборону на відчуження активів банку, й анонсували розгляд апеляційної скарги на це рішення.

Із березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.