Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить СБУ, Генпрокуратуру, Нацбанк і ще 31 відомство

Перевірки почнуться в січні з Державної служби статистики і Державного агентства водних ресурсів.

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило план проведення перевірок в державних органах та органах місцевого самоврядування на 2019 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національного агентства.

Читайте також«Нафтогаз» не пустив Рахункову палату для проведення аудиту

Як повідомили на сайті НАЗК, план проведення перевірок в державних органах та органах місцевого самоврядування на 2019 рік було затверджено на засіданні відомства.

Так, у 2019 році Національне агентство перевірить 34 органи.

"Перевірки будуть проводитися протягом січня – грудня 2019 року. Основними завданнями перевірок є: визначення стану організації роботи щодо запобігання і виявлення корупції, встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

Згідно з планом проведення перевірок, у січні 2019 року НАЗК перевірить Державну службу статистики та Державне агентство водних ресурсів, у лютому - Генпрокуратуру, Держкомітет з питань телебачення і радіомовлення та Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, у березні - Мінінфорполітики, Вищу раду правосуддя та Держслужбу якості освіти, у квітні - Нацбанк, Держагентство з управління зоною відчуження та Держекоінспекцію, у травні - Державну міграційну службу, Державне космічне агентство та Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у червні - Держінспекцію ядерного регулювання, Волинську облраду та СБУ, у липні - МінТОТ, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та Державну судову адміністрацію, у серпні - Адміністрацію ДПСУ, Нацкомісію з держрегулювання у сфері ринків фінпослуг та Держагентство резерву, у вересні - Держслужбу геології та надр, Держагентство з енергоефективності та енергозбереження та Адміністрацію Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, у жовтні - Держслужбу фінансового моніторингу, Держагентство з питань кіно та Нацкомісію з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у листопаді - Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру, Рахункову палату та Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у грудні - Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Держагентство автодоріг.