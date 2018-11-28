Гривню продовжує лихоманити на міжбанку

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,27/28,30 грн/дол.

У середу, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,27/28,30 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування гривні на 15 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,89/31,92 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,2612 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,12/28,15 грн/дол. Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,83/31,86 грн/євро.