В 2025 році майже чверть світового ВВП припаде на цифрову економіку - прогноз

При цьому Україна - одна з небагатьох країн, яка не має стратегії розвитку високошвидкісного Інтернету.

В 2025 році майже чверть світового ВВП буде припадати на цифрову економіку завдяки діджиталізації промисловості.

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Такий прогноз озвучив президент китайської телекомунікаційної компанії Huawei по регіону Центральна Азія та Кавказ Джеймс Чен, повідомляється в прес-релізі компанії.

"Основа цифрової економіки - це широкосмуговий зв'язок. Згідно з дослідженнями Міжнародного союзу електрозв'язку, покращення на 10% проникнення широкосмугового інтернету призводить до зростання ВВП на 1,3% та підвищує рівень зайнятості на 2-3%", - цитує президента прес-служба.

За словами Чена, доступ до Всесвітньої мережі визнаний Організації Об'єднаних Націй (ООН) невід'ємним правом людини. У 2019 році кількість підключених домогосподарств у світі вперше перевищить кількість будинків без зв'язку.

Згідно з даними компанії, на сьогодні в Україні проникнення міського широкосмугового Інтернету досягло 60%. При цьому 35% сільського населення, майже половина шкіл і більшість медичних закладів не мають доступу до таких послуг.

"Тому подолання цифрової нерівності залишається актуальною задачею. Наприклад, Китай з кінця 2015 року почав розгортати оптичні мережі у селах. Нині в країні понад 97% сіл пов'язані з світом оптоволоконними кабелями, що стало основою швидкого розвитку китайської інтернет-індустрії", - йдеться в релізі.

Як наголошується, що Україна одна з небагатьох країн, яка не має стратегії розвитку високошвидкісного Інтернету, також відсутній орган державної влади, відповідальний за реалізацію цифровий порядок денний – 2020.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року Кабінет міністрів затвердив концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки. Документ визначає першочергові сфери, ініціативи і проекти цифровізації України на найближчі три роки, зокрема, розвиток цифрової інфраструктури — широкосмуговий інтернет (ШСД) повинен бути по всій території України; цифровізація освітніх процесів і стимулювання цифрових трансформацій у системі освіти, медицини, екології, безготівковій економіці, інфраструктурі, транспорті, громадської безпеки і так далі.

У листопаді радник радник першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрій Бірюков повідомив УНІАН, що Кабінет міністрів подасть до кінця поточного року постанова про розвиток швидкісного доступу до інтернету, який допоможе подолати цифровий розрив в країні.