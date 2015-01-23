«Ощадбанк» минулого року отримав 8,5 млрд гривень збитку через анексію Криму

«Мінус 8,5 млрд грн, фінансовий результат державного «Ощадбанку» за 2014 рік», - сказав Пишний.

Читайте також"Ощадбанк" викупив облігації 4 залізниць на 1 млрд гривень

За його словами, збиток зумовлений втратами банку внаслідок анексії Криму. «Плюс 1,1 млрд грн був би прибуток, якби не було анексії Автономної Республіки Крим», - додав він.

Пишний нагадав, що уряд у грудні докапіталізував банк на 11,6 млрд грн, внаслідок чого адекватність капіталу становить 21,7%, і на сьогоднішній день сформовані резерви і капітал банку повністю покривають втрати у Криму.

Дорезервування після анексії Криму, за словами банкіра, склало 9,6 млрд грн, обсяг кредитного портфеля у Криму - 650 млн дол. Кредитів юридичних осіб та 170 млн грн - фізичних осіб.

Пишний пояснив, що 94% обсягу виданих кредитів у Криму припадає на кредит під будівництво сонячної електростанції, і втрата контролю над цим активом змусила сформувати 100% резерв. «На сьогоднішній день у повному обсязі, у розмірі 100% сформований резерв з валюти, у розмірі кредиту і відсотків», - зазначив він.

За його словами, банк продовжує вести роботу з повернення цього активу. «Ми працюємо дуже активно над тим, щоб отримати юридичну сатисфакцію претензій в АР Крим... Це буде міжнародний трибунал», - додав Пишний.

Банкір повідомив, що сума сформованих резервів лише частково включає втрати банку на Донбасі, але вони не будуть такими значними, як у Криму, оскільки питома вага кредитів Донецького і Луганського управління складає 2,63% у кредитному портфелі банку.

Пишний наголосив, що на Донбасі банк працює лише на територіях, контрольованих українською владою, перевівши регіональні управління з Донецька і Луганська до Краматорська та Сєвєродонецька. «Ми виконали рішення РНБО, яке зобов'язує припинити діяльність... Та частина колективу Луганського та Донецького управлінь, яка виявила бажання переїхати, працевлаштовується. Ми своїх не залишаємо», - сказав він.

Також банкір зазначив, що після відтоку депозитів на початку року, синхронного з відтоком банківської системи, починаючи від червня 2014 року, крім вересня, розпочався приплив депозитів у банк, і за підсумками року чистий відтік склав лише 65 млн грн за рахунок валютних вкладів.

Раніше УНІАН повідомляв, що незважаючи на Укази Порошенко "Ощадбанк" продовжив роботу в "ДНР" до початку грудня.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

У січні-вересні 2014 року банк отримав 550,899 млн грн прибутку, що на 14,5% більше показника за аналогічний період минулого року у 481,029 млн грн.

У 2013 році банк збільшив прибуток майже на 20% порівняно із 2012 роком - до 678,8 млн грн.