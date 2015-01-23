В Україні черговий банк визнали неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 січня ввів тимчасову адміністрацію в банк «Укоопспілка» на підставі рішення Національного банку України про визнання цього банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введена в банк строком на 3 місяці, до 22 квітня, тимчасовим адміністратором банку призначено Дмитра Кашуту.

Як повідомляв УНІАН, торік Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в 33 банки. Цього року Фонд вже ввів тимчасову адміністрацію в «Профін Банк».

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Довідка УНІАН. Банк «Укоопспілка» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов. Основний пакет акцій банку (87,5447% загальної кількості) належить Центральній спілці споживчих товариств України.