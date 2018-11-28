У Британії оцінили масштаб падіння економіки у разі Brexit без операції

Вихід з Євросоюзу без угоди може коштувати Британії майже 10% економіки в наступні 15 років.

Вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу (Brexit) без угоди може призвести до падіння обсягів британської економіки загалом на 9,3% за наступні 15 років.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на оприлюднений сьогодні доповідь уряду країни.

"Трохи кращою виглядає ситуація, якщо країна залишить ЄС згідно з угодою про умови Brexit, досягнутою між Лондоном і Брюсселем. У цьому разі скорочення обсягів британської економіки може скласти лише 3,9% за ті самі 15 років", - йдеться в документі.

Напередодні експерти Лондонської школи економіки, Королівського коледжу і Інституту фіскальних досліджень представили свій спільний прогноз, згідно з яким економіка Великобританії може втратити до 2030 року до 5,5% через угоду з Brexit порівняно з тими показниками, які могли б бути у випадку, якби Сполучене Королівство залишилося в складі ЄС. При цьому витрати на державне фінансування можуть становити до 1,8% від ВВП.

Нагадаємо, що голосування за угодою Великобританії і ЄС про Brexit пройде в британській палаті громад 11 грудня. Вчора видання Business Insider з посиланням на лист з розкладом для Консервативної партії вказало, що перед голосуванням пройде п'ять днів дебатів за угодою. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей також згадала 11 грудня як день, в який палата громад має прийняти рішення щодо угоди.

При цьому газета The Guardian нагадує, що близько 89 членів консервативної партії заявили, що вони не готові підтримати угоду з Brexit.

Минулої неділі керівники держав та урядів 27 країн Євросоюзу затвердили угоду про вихід Британії з ЄС декларацію про майбутні стосунки.