У Нацбанку розповіли, чому лихоманить гривню

НБУ пояснює поточну девальвацію гривні психологічним чинником.

Поточна ситуація на готівковому валютному ринку є результатом обумовленого останніми новинами психологічного фактору, і після ослаблення його тиску конкуренція серед учасників ринку зумовить зміцнення курсу гривні до ринкового рівня, визначеного фундаментальними факторами.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку України, який наголосив, що продовжує дотримуватися політики гнучкого курсоутворення, за якого курс гривні визначає ринок.

«Для забезпечення стабільності на валютному ринку Національний банк продовжує уважно стежити за його станом і в разі необхідності виходитиме з інтервенціями для згладжування надмірних курсових коливань. Національний банк має для цього достатньо ресурсів – обсяг міжнародних резервів на сьогодні сягає 17,8 млрд дол. США», - йдеться в коментарі.

У НБУ нагадали, що на час воєнного стану, введеного строком на 30 днів у 10 областях України, банківська система буде працювати в звичайному режимі.

«Банки на сьогодні є достатньо стійкими, ліквідними та капіталізованими, а запровадження воєнного стану ризиків для стабільності фінансової системи не створює. Відповідно, жодні адміністративні обмеження на валютному чи грошово-кредитному ринку Національним банком не запроваджуються», - зазначив регулятор.

Водночас, в НБУ пообіцяли в разі виникнення необхідності надати банкам підтримку ліквідністю від регулятора за постійно діючими інструментами рефінансування.

Довідка УНІАН, Верховна Рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

На тлі новин про введення воєнного стану національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку 26 листопада на 15 копійок, 27 листопада - ще на 23 копійки - до 28,12/28,15 грн/дол. Вартість долара в обмінниках наблизилась до позначки 29 грн/дол.

Сьогодні, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,27/28,30 грн/дол., а вартість долара в київських обмінних пунктах просіла до 28,60 грн.

Опитані УНІАН експерти називають головною причиною поточної девальвації гривні активізацію бюджетних платежів наприкінці місяця і вважають, що введення воєнного стану не чинитиме істотного впливу на валютний ринок країни, і курс гривні до долара до кінця року становитиме близько 29 грн/дол., як і прогнозувалося раніше.