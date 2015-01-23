Гривня закрила міжбанк на позначці 16,28 за долар

У п'ятницю, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,08/16,28 грн/дол. проти 16,07/16,27 грн/дол. на відкритті торгів.

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Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок був активний.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,06/18,28 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2500/0,2530 грн./рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 15,9312 грн/дол., до цього часу було укладено 204 угоди, обсяг торгів становив 187,94 млн дол.