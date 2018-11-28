ДФС оцінила щоденні втрати бюджету від блокування "євробляхерами" кордону

27 листопада власники автомобілів на єврономерах розблокували рух транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Львівська митниця Державної фіскальної служби підрахувала збитки через блокування пунктів пропуску - в середньому за добу до держбюджету не надходить 30 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

У відомстві нагадують, що 25 листопада було заблоковано всі пункти пропуску на Львівщині. Станом на 26 листопада 2018 року розблокували три пункти пропуску, однак тільки для легкових автомобілів та автобусів. Вантажні транспортні засоби заблоковані.

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«Так, упродовж 26.11.2018 Львівська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 85 мільйонів гривень, тоді як раніше по понеділках ці платежі становили понад 120 млн гривень.На сьогодні прогнозують надходження до бюджету 35 млн грн., в той час як по вівторках в середньому перераховували 65 млн. гривень», - розповіли у ДФС.

Нагадаємо, 27 листопада власники автомобілів на єврономерах розблокували рух транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Як повідомляв УНІАН, раніше власники автомобілів на єврономерах заблокували рух транспорту через пункти пропуску на державному кордоні.

Такі дії учасників міжнародного руху були викликані набуттям чинності в Україні нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автомобілів з європейської реєстрацією.

25 листопада набули чинності закони про внесення змін податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі. Однак особа, яка ввезла до України автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.