Українці довірили УКРГАЗБАНКУ майже 20 мільярдів гривень

З початку 2018 року вклади фізичних осіб Укргазбанку збільшилися майже на 4 млрд грн, що становить 33% приросту.

Про це повідомила прес-служба банку.

Загалом депозитний портфель роздрібних клієнтів становить майже 20 млрд грн. Показники відображають високий рівень довіри, яку має Укргазбанк серед населення та привабливість умов за депозитними програмами.

В Укргазбанку 25% вкладників мають по два та більше розміщених депозитів. Середній строк розміщення становить 1,5 роки. Детальніше з умовами депозитних програм можна ознайомитись на сайті Банку.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу Укргазбанку належить державі в особі Міністерства фінансів України. 3 2015 року Укргазбанк входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова №83 Кабінету Міністрів України). Також, Укргазбанк на сьогодні є єдиним державним банком, що входить у ТОП-5 найстійкіших банків України. За 10 місяців 2018 року чистий прибуток Укргазбанку склав 538 млн грн, що майже на 20% перевищує запланований показник.