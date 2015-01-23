Яресько не може назвати обсяги фіндопомоги Україні, але впевнена, що її буде достатньо

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, про це Яресько заявила під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Україна продовжує своєчасно та у повному обсязі обслуговувати свої боргові зобов'язання, і ще є час, щоб отримати необхідну фінансову допомогу та уникнути негативних сценаріїв. Я впевнена в тому, що міжнародна допомога буде виділена у необхідних обсягах», - сказала вона.

Міністр також зазначила, що Україна минулого року отримала допомогу в тих обсягах, про які було домовлено у рамках схваленої у квітні програми Міжнародного валютного фонду stand-by і пов'язаного з нею іншого міжнародного фінансування.

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«Але ситуація ускладнилася з того часу. Ніхто не прогнозував, що війна буде такою страшною і такої витратною, якою вона є. Тому ми зараз переглядаємо всі прогнози економічної ситуації», - пояснила Яресько.

Причому вона не назвала цифру нової фінансової підтримки, яка буде виділена Україні. «Немає чарівної однієї цифри, тому що багато складових. Але те, що буде достатньо, - я впевнена», - зазначила голова Мінфіну.

Говорячи про консультації із власниками українських суверенних боргових зобов'язань, міністр зазначила, що їх будуть проводити з усіма кредиторами, у тому числі і з Росією. «Ми не виділяємо одних або інших кредиторів», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, український уряд для встановлення довгострокового партнерства з Міжнародним валютним фондом запросило розширене фінансування Extended Fund Facility (EFF), щоб забезпечити довгострокову підтримку України протягом наступних чотирьох років.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, складовою загального плану є консультації із власниками українського суверенного боргу для поліпшення середньострокової фінансової стабільності. Щойно будуть досягнуті домовленості з МВФ, українська влада представить кроки подальших консультацій зі своїми кредиторами.

У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. фінансової допомоги із різних джерел, виплативши водночас 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних до виплати, складе близько 11 млрд дол.