Bloomberg: Путін втрачає підтримку олігархів через конфлікт в Україні та падіння рубля

Падіння рубля лише посилило протестні настрої в найближчому оточенні Путіна, повідомляє Європейська правда із посиланням на Bloomberg.

На фоні цього російський президент почав з більшою підозрою ставитися до тих, хто зобов’язаний йому своїми статками і хто багато втратив від санкцій ЄС та США.

21 найбагатша людина у Росії протягом минулого року втратила в цілому 61 млрд доларів сукупних статків. Через анексію Криму почало скорочуватись економічне зростання Росії, інфляція зросла до 11,4% - що є найвищим показником серед десяти найбільших економік світу, рубль ослаб на 45%, більше ніж будь-яка валюта, яка відслідковується Bloomberg.

На фоні погіршення ситуації на Сході України наростає тривога фінансової і політичної еліти РФ у зв’язку з очікуванням нових витрат.

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За словами політичного радника Путіна Сергія Маркова, який допомагав контролювати проведення референдуму в Криму, бізнесмени, які були давніми соратниками російського президента "зараз на периферії".

На сьогодні найближчим оточенням президента РФ є секретар радбезу РФ Микола Патрушев, керівник ФСБ Олександр Бортніков, голова Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков та міністр оборони Сергій Шойгу.

Соціолог Ольга Криштановська вважає, що для Путіна настав дуже важкий час: "Його критикують з обох сторін - і ліберали, і "яструби". За її інформацією, у Кремлі багато хто вважає, що Росія повинна зайняти ще більш жорстку позицію.

"Можливо, вона її вже і зайняла", - зазначає агенція.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав Bloomberg, що йому нічого не відомо про невдоволення кого-небудь в оточенні президента його нинішньою політикою щодо України.

Раніше УНІАН повідомляв, що за підсумками 2014 року найбагатшим росіянином став Віктор Вексельберг зі статками у $14,1 млрд.