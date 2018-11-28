Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс до $32 мільярдів

Найбільший приріст інвестицій - з Німеччини.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) за січень-вересень 2018 року зріс на 367,2 мільйона доларів, або на 1,2%, - до 31,974 мільярда доларів на 1 жовтня.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, за цей період надійшло 1,710 мільярда доларів нових інвестицій, але при цьому вибуло 491,5 мільйона доларів, а негативна переоцінка склала 851,7 мільйона доларів.

Згідно з наведеними даними, найбільший приріст інвестицій - з Німеччини (141,8 мільйона доларів), Великобританії (103,5 мільйона доларів), Нідерландів (57,7 мільйона доларів), Польщі (41,5 мільйона доларів), Угорщини (33,7 мільйона доларів).

Найбільший обсяг надійшли інвестицій спрямовано у промисловість (145,2 мільйона доларів), фінансову та страхову діяльність (125,1 мільйона доларів), інформацію і телекомунікації (90,8 мільйона доларів).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2017 рік становили 1,871 мільярда доларів, у тому числі найбільший обсяг інвестицій надійшов з Кіпру.

Національний банк оцінив приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2017 році в 2,307 мільярда доларів, у тому числі без урахування операцій конвертації банками боргу до статутного капіталу – в 1,8 мільярда доларів.