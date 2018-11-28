Завтра в Україні знову подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 29 листопада: 100 USD – 2826,9049 гривні; 100 EUR – 3189,8795 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2826,9049 (28 листопада – 2810,5334)

100 EUR – 3189,8795 (28 листопада – 3183,7722)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,30/28,33 гривні/долар.

Поточні котирування гривні на 18 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,91/31,94 гривні/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,2612 гривні/долар.