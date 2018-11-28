Відтік коштів фізосіб з банків через воєнний стан незначний - НБУ

Відтік становить менше 2%, включно з витратами громадян на покупки в період Black Friday та у вихідні дні.

Відтік коштів фізичних осіб з банківської системи України на тлі новин про введення воєнного стану незначний і становить менш 2%, включаючи витрати громадян на покупки в період Black Friday та у вихідні дні.

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Про це написала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на своїй сторінці в соцмережі Facebооk.

"Ми не побачили суттєвих відтоків з банківської системи. Так, у деяких банках були випадки, коли окремі клієнти вирішили не продовжувати депозит, який закінчувався, або знімали кошти з поточних рахунків. Однак питома вага таких випадків мізерна. Загалом протягом цих днів відтік коштів фізосіб менше 2%. Цей показник також включає витрати громадян при Black Friday та у вихідні дні", - написала вона.

За словами Рожкової, банківська система зараз досить ліквідна і проблем не відчула. "Як підтвердження - жоден банк не звернувся до НБУ у ці дні за підтримкою ліквідності. Нагадаю, всі наші інструменти підтримки ліквідності продовжують працювати", - додала вона.

Крім того, Рожкова зазначила, що рішення регулятора про визнання неплатоспроможним "ВТБ Банку" не пов'язане з останніми подіями в країні.

Також вона підкреслила, що ситуація на готівковому валютному ринку перебуває під впливом психологічного чинника і регулятор очікує, що вона поступово заспокоїться.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні, 28 листопада, набув чинності закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" на 30 діб на територіях кількох областей, розташованих вздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

На тлі новин про введення військового положення національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку 26 листопада на 15 копійок, 27 листопада – ще на 23 копійки, 28 листопада – ще на 18 копійок – до 28,30/28,33 гривні/долар. Разом з тим вартість долара в обмінниках після освоєння позначки 29 гривні/долар, сьогодні, 28 листопада, просіла до 28,60 гривні.