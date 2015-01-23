«Ощадбанк» розраховує цього року на прибуток у 440 млн гривень
Державний «Ощадбанк» у 2015 році планує отримати не менше 440 млн грн прибутку.
Про це повідомив журналістам голова правління банку Андрій Пишний.
Банкір заявив, що, незважаючи на збитки за підсумками 2014 року, плани банку на наступний рік досить амбітні. «Ми плануємо у 2015 році отримати не менше 440 млн грн прибутку», - сказав Пишний.
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Банкір повідомив, що за останні 4 місяці відкрито понад 80 відділень нового типу і у 2015 році банк має намір відкрити ще близько 300 таких відділень. «Щотижня будемо святкувати новосілля», - додав він.
За словами Пишного, також проводиться активна робота над залученням на зарплатні проекти. «20 тисяч підприємств на сьогодні обслуговується на зарплатних проектах, близько 2 млн працівників», - зазначив банкір.
Що стосується депозитів, то, за словами Пишного, на сьогодні їх обсяг в банку становить 35 млрд грн, а на 2015 рік планується приріст депозитів на 10%, або до 300 млн грн приросту в місяць.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році «Ощадбанк» отримав 8,5 млрд грн збитку внаслідок втрат через анексію Криму.
У 2013 році банк збільшив прибуток майже на 20% порівняно з 2012 роком - до 678,8 млн грн.
Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.