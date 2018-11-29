МВФ схвалив ключові показники держбюджету-2019 для подальшого співробітництва - Порошенко
Ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив президент України Петро Порошенко після телефонної розмови з директором-розпорядником фонду Крістін Лагард.
Читайте такожДержбюджет України пішов у мінус на 6 мільярдів
"Згідно з попередніми оцінками МВФ, ключові показники Державного бюджету України на 2019 рік відповідають погодженим з Фондом параметрами", - зазначив глава української держави.
За словами Порошенка, Крістін Лагард підтвердила, що МВФ готовий надати відповідну технічну допомогу Україні в питанні реформування фіскальної політики і податкового адміністрування.
Було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ, додав Порошенко.