У МВФ підтвердили намір дати транш Україні

Також очільниця МВФ підкреслила, що під час розмови з Порошенком вони «підтвердили позитивні стосунки та співпрацю між Україною та МВФ».

Очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард підтвердила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард за результатами телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, у ході якої сторони обговорили статус очікуваної угоди stand-by.

«У мене сьогодні була конструктивна розмова з президентом Порошенком, у якій ми обговорили стан угоди stand-by. Президент поінформував мене про основні показники бюджету на 2019 рік, який нещодавно був схвалений парламентом і який наразі розглядають співробітники МВФ. Його попередня оцінка є задовільною, тож ми очікуємо, що цей процес незабаром завершиться. Ми також обговорили можливу технічну допомогу з боку МВФ, спрямовану на покращення податкового адміністрування та більш сприятливу податкову систему, забезпечуючи при цьому сталість боргового навантаження», — заявила очільниця фонду після розмови.

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Також Лагард підкреслила, що під час розмови з Порошенком вони «підтвердили позитивні стосунки та співпрацю між Україною та МВФ».

У МВФ очікують, що виконання попередніх умов для отримання чергового траншу Україною завершиться до 10 грудня 2018 року, і найближчим часом буде скликано засідання Виконавчої ради МВФ для обговорення угоди.

«Всі попередні заходи, як очікується, будуть завершені українською владою до 10 грудня 2018 року, і після цього буде скликано засідання Ради директорів для обговорення угоди stand-by», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ухвалення бюджету на 2019 рік є ключовою вимогою МВФ для затвердження нової програми stand-by для України та виділення першого траншу, розмір якого складатиме близько 2 мільярдів доларів.

За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, перший транш МВФ має надійти вже у грудні 2018 року.

Парламент схвалив бюджет на 2019 рік о 6 ранку 23 листопада.

Раніше у МВФ повідомили, що не бачать прогресу у боротьбі з корупцією в Україні, а також заявили, що рівень міжнародних резервів України є надто низьким.