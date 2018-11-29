Середня зарплата в Україні за рік зросла на 25%

При цьому реальна заробітна плата у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем 2017 року збільшилась на 14,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2018 року збільшилася порівняно з жовтнем минулого року на 24,9% - до 9218 гривень.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Відзначається, що в порівнянні з вереснем поточного року середня зарплата зросла на 1,9%.

Реальна заробітна плата у жовтні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем 2017 року збільшилась на 14,2%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2018 року майже в 2,5 рази вище мінімальної заробітної плати, яка становить 3723 гривні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.

Разом з тим, Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% до 2019 року і на 10% у 2020 році відповідно, або на 7% і 5% у реальному вираженні.