З початку реформи децентралізації додаткові власні надходження ОТГ склали понад 741 млн гривень - Олексій Савченко

Також глава Миколаївської області закликав територіальні громади продовжувати об'єднання.

З моменту початку реалізації в Україні реформи децентралізації, ініційованої Президентом України Петром Порошенком, додаткові власні надходження об’єднаних територіальних громад Миколаївщини склали більше 741 млн гривень.

Про це розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко у вівторок, 27 листопада, під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області.

"З початку функціонування на території Миколаївської області об’єднаних територіальних громад, їх додаткові власні надходження склали 741 млн гривень. Скільки років такого не було? У воюючій 4 роки підряд країні ми сьогодні можемо будувати. Не відновлювати зруйновані війною будівлі, а саме будувати на території, якої війна не торкнулася", - сказав Олексій Савченко.

Він також закликав громади продовжувати об’єднання. Олексій Савченко висловив сподівання, що не зважаючи на введений на окремих територіях України, зокрема на території Миколаївської області, воєнний стан, вибори до об’єднаних територіальних громад відбудуться незабаром.

"Найближчим часом у нас мають відбутися вибори об’єднаних територіальних громад, де, я певен, громади об’єднаються і оберуть найкращих. Оберуть тих, хто працює не за лозунгом, не за особистими зв’язками, а тих, хто зможе привести громади до розвитку. Розвиток – це не гарні стосунки з органами влади – це коли людина вміє, розуміє, навчається, постійно отримує досвід і за рахунок вже отриманого досвіду втілює в життя важливі для людей проекти. Сподіваюсь, що вже дуже скоро ми будемо мати нові ОТГ. Це дуже важливо!", - сказав Олексій Савченко.

Зазначимо, що наразі в Миколаївській області діє 28 об’єднаних територіальних громад. Нагадаємо, що 12 листопада Президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку акцентував, що впровадження реформи децентралізації довело її економічну та політичну ефективність, відтак вона має стати незворотною. Глава держави додав, що реформа впроваджувалася для того, аби наблизити владу до людей, скоротити відстань від людини до громади, яка має реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем. Окремо Петро Порошенко наголосив, що децентралізація – це не лише перерозподіл грошей на місця, на задоволення самих невідкладних потреб громад, але і прийняття політичних та владних рішень, а також чіткий розподіл відповідальності між центральною і місцевою владою.