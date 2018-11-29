Українські банки з початку року наростили прибуток у 7 разів
Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2018 року отримали 14,827 мільярда гривень прибутку, що в 7 разів більше показника за аналогічний період попереднього року у розмірі 2,154 мільярда гривень.
Читайте такожНацбанк визнав неплатоспроможною українську "дочку" російського ВТБ
Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків за цей період зросли на 11,7%, витрати - на 3%.
За інформацією регулятора, за цей період банківський сектор сформував 21,415 мільярда гривень резервів, що на 24,8% нижче показника за аналогічний період попереднього року.
Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.