Українські банки з початку року наростили прибуток у 7 разів

За цей період сектор сформував 21 мільярд гривень резервів.

Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2018 року отримали 14,827 мільярда гривень прибутку, що в 7 разів більше показника за аналогічний період попереднього року у розмірі 2,154 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків за цей період зросли на 11,7%, витрати - на 3%.

За інформацією регулятора, за цей період банківський сектор сформував 21,415 мільярда гривень резервів, що на 24,8% нижче показника за аналогічний період попереднього року.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.