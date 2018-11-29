Долар в столичних обмінниках просів до 28,50 гривні

Продати долари можна за 28,40 гривні.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 29 листопада, просіла до 28,50 гривні, євро – до 32,35 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,40 гривні, євро - за 32,20 гривні за одну грошову одиницю.

Вчора, 28 листопада, вартість долара в обмінних пунктах київських становила 28,60 гривні, євро – 32,30 гривні за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні до 11-00 встановилися на рівні 28,39/28,41 гривні/долар.