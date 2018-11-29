ДФС з початку року виявила понад 7 тисяч нелегальних працівників

Порушення виявлено у 46% перевірених суб'єктів господарювання.

Державна фіскальна служба (ДФС) в ході перевірок бізнесу щодо виконання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів у січні-жовтні 2018 року виявила 7,3 тисячі найманих працівників без оформлення трудових відносин.

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Як повідомляється на сайті ДФС, порушення виявлено у 46% перевірених суб'єктів господарювання.

За інформацією ДФС, в ході рейдів проводилися обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних і фізичних осіб, а також місць здійснення підприємницької діяльності.

Зазначається, що роботодавцям-порушникам донараховано до сплати до бюджетів майже 753 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб, 601,5 мільйона гривень єдиного внеску та 37,5 мільйона гривень військового збору.

Крім того, фіскали провели роз'яснювальну роботу з роботодавцями, завдяки якій за 10 місяців поточного року підприємці додатково уклали 120,2 тисячі трудових договорів з найманими працівниками.

Також повідомляється, що за вказаний період до державної реєстрації залучено 23,1 тисячі осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно. В результаті до бюджету додатково сплачено 18,3 мільйона гривень податків і зборів та 25 мільйонів гривень єдиного внеску.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба при проведенні в 2017 році перевірок суб'єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, виявила порушення податкового законодавства у 60% платників. За результатами перевірок до бюджету було донараховано близько 819 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, понад 122 мільйонів гривень єдиного внеску і майже 33 мільйони гривень військового збору.