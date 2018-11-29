Кабмін хоче привести Україну до ТОП-50 рейтингу Doing Business

За словами прем'єр-міністра, уряд має створити якісні умови для бізнесу в Україні.

Одним із головних завдань уряду України є створення якісних умов для бізнесу та входження нашої країни до ТОП-50 рейтингу Doing Business.

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Про це під час Третього німецько-українського ділового форуму у Берліні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомила прес-служба Кабміну.

"Є величезний потенціал, і маємо його використовувати. Наше завдання - створити якісні умови для бізнесу в Україні, увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business. Для цього вводимо розумні регулювання і налаштовані на чітке зростання", - цитує Гройсмана прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на п'ять позицій і посіла 71-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2019.