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Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Таврика"

13:34, 29 листопада 2018
Фінанси
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Банк "Таврика" ліквідовано / фото epravda.com.ua

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Як повідомляється на сайті фонду, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій внесено запис №10741110050000723 про державну реєстрацію ліквідації банку "Таврика" як юридичної особи.

"Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - зазначили у Фонді.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Таврика", створеного в 1991 році, в березні 2013 року.

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Теги: #Таврика#ліквідація банку