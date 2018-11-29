Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Таврика"
13:34, 29 листопада 2018Фінанси
89 0
До Єдиного держреєстру внесено запис про ліквідацію банку як юридичної особи.
Банк "Таврика" ліквідовано / фото epravda.com.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку "Таврика", що проводиться з березня 2013 року.
Читайте такожЕкс-керівник банку "Таврика" отримав п'ять років умовно
Як повідомляється на сайті фонду, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій внесено запис №10741110050000723 про державну реєстрацію ліквідації банку "Таврика" як юридичної особи.
"Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - зазначили у Фонді.
Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Таврика", створеного в 1991 році, в березні 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter