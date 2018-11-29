Антикорупційний суд буде створений 2019 року - прем'єр-міністр

На думку Гройсмана, Антикорупційний суд поставить крапку у будь-яких зловживаннях в Україні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Антикорупційний суд буде створено в 2019 році.

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Про це він заявив під час бізнес-форуму в Німеччині.

"Я знаю, що в 2019 році в Україні будуть створені безпрецедентно якісні нові системи боротьби з корупцією", - заявив він.

Гройсман запевнив, що влада усуває можливості для зловживань у різних сферах. "Ми розуміємо, що головне - це повернути довіру до судової системи України", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він висловив переконання, що "в 2019 році з'явиться незалежний - а це головна умова, в цьому нам будуть допомагати міжнародні партнери - Антикорупційний суд, який дуже чітко поставить крапку у будь-яких зловживаннях, які мали місце".

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у закон "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищу антикорупційному суді" (реєстраційний номер 7441).

Законом встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги по кримінальних проваджень щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

Клопотання по кримінальних проваджень про злочини, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, будуть передаватися у ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд в судах першої і апеляційної інстанцій, яке не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду в Антикорупційний суд.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, прийнятих до цього дня по кримінальних проваджень про злочини, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом.

Претенденти на посади суддів Вищого антикорупційного суду могли відправити свої документи у Вищу кваліфікаційну комісію суду з 2 серпня по 14 вересня.