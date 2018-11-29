Борги із зарплати в Україні сягають майже 3 мільярдів гривень

З початку року заборгованість з виплати зарплати зросла на 21,8%.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в жовтні 2018 року скоротилася порівняно з вереснем на 0,2% і на 1 листопада становила 2,88 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними відомства, з початку року заборгованість з виплати зарплати зросла на 21,8%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 1,69 млрд грн, що на 0,4% менше за показник на 1 жовтня поточного року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2018 року збільшилася порівняно з жовтнем минулого року на 24,9% - до 9218 грн.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.

У той же час, Національний банк очікує сповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% в 2019 році і на 10% в 2020 році відповідно, або на 7% і 5% - в реальному вираженні.