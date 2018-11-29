Банки під час воєнного стану працюватимуть у звичайному режимі – НБУ

У разі необхідності регулятор прийматиме окремі рішення про додаткові заходи.

На період воєнного стану банківська система України працюватиме в звичайному режимі, і в разі потреби Національний банк прийматиме окремі рішення про додаткові заходи.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №132, яка набирає чинності сьогодні, 29 листопада.

В НБУ пояснили, що документ прийнято у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану терміном на 30 днів у 10 областях.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.