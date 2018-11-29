У шести офісах німецького Deutsche Bank проходять обшуки за підозрою у відмиванні грошей

Після новин про обшук акції Deutsche Bank на біржі у Франкфурті подешевшали більш ніж на 3%.

У шести офісах Deutsche Bank, у тому числі у штаб-квартирі банку у Франкфурті, проходять обшуки в рамках справи про відмивання грошей. Розслідування пов'язане з "панамським досьє", повідомили в прокуратурі Німеччини.

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Як заявляє прокуратура, два співробітники банку допомагали клієнтам створювати офшорні фірми, щоб відмивати гроші, отримані злочинним шляхом, пише агентство Блумберг. Імена цих працівників не називаються, відомо лише, що підозрюваним 50 і 46 років.

В обшуках задіяні 170 поліцейських, співробітників прокуратури та податкових інспекторів, повідомляє Рейтер. Вони вилучають паперові документи й електронні носії інформації.

У Deutsche Bank підтвердили проведення обшуків і повідомили, що банк надає повне сприяння слідству, пише Російська служба Бі-бі-сі.

В основу розслідування лягли дані з "панамського архіву" - в 2016 році в пресу потрапили мільйони документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, що викривають десятки відомих людей, включаючи декількох діючих і колишніх лідерів країн, у спробах відмивання грошей.

Після новин про обшук акції Deutsche Bank на біржі у Франкфурті подешевшали більш ніж на 3%.

Нагадаємо, "панамське досьє" було опубліковано в квітні 2016 року Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). Досьє являє собою 11 млн конфіденційних документів панамської фірми Mossack Fonseca, які свідчать, що компанія допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і ухилятися від податків.

У документах фірми згадуються 72 колишніх і діючих керівники різних держав і урядів, а також багато інших відомих персон і компаній.