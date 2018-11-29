Банківський сектор України вперше за п'ять років може вийти в плюс

Прибуток банків за 10 місяців зріс у 7 разів – до 14,8 млрд грн.

Банківський сектор України вперше з 2013 року може вийти на прибуткову діяльність, оскільки прибуток банків за 10 місяців зріс у 7 разів - до 14,8 млрд грн.

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Про це написала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на своїй сторінці у соцмережі Facebооk.

«Вперше з 2013 року банківський сектор може вийти на прибуткову діяльність. За останніми даними, прибуток банків за 10 місяців цього року виріс у 7 разів та становить вже 14,8 млрд грн. За жовтень прибуток +3,9 млрд грн», - написала вона.

Серед об'єктивних причин повернення галузі до прибутковості Рожкова виділила значне зростання як процентних, так і комісійних доходів банків.

«І звісно, рекордно низькі витрати на формування резервів у цьому році. За 10 місяців сектор сформував резервів на 21,4 млрд грн, на 25% менше р/р», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-жовтень 2018 року отримали 14,827 млрд грн прибутку, що у 7 разів більше показника за аналогічний період попереднього року в розмірі 2,154 млрд грн.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитком 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.