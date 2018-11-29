Експерт розповів, коли стабілізується ситуація на валютному ринку

На думку експерта, ситуація на валютному ринку України стабілізується вже цього тижня. Проте під дією інших чинників курс гривні на кінець року знизиться до 29 грн/дол.

Ситуація на валютному ринку України, що переживає хвилювання у зв'язку із запровадженням воєнного стану, стабілізується вже цього тижня, проте під дією інших факторів курс гривні на кінець року знизиться до 29 грн/дол.

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Таку думку висловив керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій ICU Олександр Мартиненко.

«Обмежений характер поточного воєнного стану дає змогу очікувати стабілізації валютного ринку вже цього тижня. Разом з тим, дія інших чинників, що понижують курс, - девальваційні очікування, попит імпортерів і бюджетні виплати під кінець року посилять тиск на валюту. Ми залишаємо свій прогноз курсу гривні на кінець 2018 року без змін - 29 грн/дол.», - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

За словами Мартиненка, за базовим сценарієм на 2019 рік передбачається м'яка девальвація до 30 грн/дол до кінця року, проте політична нестабільність і девальваційні очікування несуть основні ризики для цього прогнозу.

Також експерт зазначив, що поточні умови воєнного стану не несуть будь-яких додаткових обмежень для кредитно-грошового і валютного ринків України, а також ведення бізнесу. «У разі блокування або серйозних труднощів перевезень Азовським морем, відвантаження сталі можуть бути повністю переорієнтовані залізничними коліями в чорноморські порти», - вважає Мартиненко.

Довідка УНІАН. В Україні з 28 листопада запроваджено воєнний стан терміном на 30 днів у 10 областях країни, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

На тлі новин про запровадження воєнного стану національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку 26 листопада на 15 копійок, 27 листопада - ще на 23 копійки, 28 листопада - ще на 18 копійок - до 28,30/28,33 грн/дол.