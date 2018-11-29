У Німеччині почали розслідування проти Amazon

Федеральне бюро з картелів Німеччини повідомило, що останнім часом отримало багато скарг від ритейлерів щодо методів роботи Amazon.

Антимонопольні органи Німеччини почали розслідування з метою з'ясувати, чи користується американський гігант онлайн-торгівлі Amazon своїм домінуючим становищем на ринку під час взаємодії зі сторонніми ритейлерами, які використовують сайт компанії в якості торгової платформи.

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Федеральне бюро з картелів Німеччини повідомило в четвер, що останнім часом отримало багато скарг від ритейлерів щодо методів роботи Amazon, пише Рейтер.

"Amazon виступає як "провідник" до клієнтів. Така подвійна роль - найбільшого торговця і найбільшої торгової площадки - означає, що у компанії є можливість заважати іншим торговцям на платформі", - сказав голова відомства Андреас Мундт.

За його словами, слідчі вивчать вимоги, які Amazon пред'являє до ритейлерів, які використовують його сайт.

Представник Amazon сказав, що компанія надає повне сприяння слідству і продовжить вживати заходів для підтримки малого та середнього бізнесу, відмовившись від подальших коментарів.

Німеччина - другий за величиною ринок для компанії. Минулого тижня Amazon зіткнулася в Німеччині з черговим страйком співробітників логістичних центрів, що вимагають підвищення заробітної плати і поліпшення умов трудових договорів.