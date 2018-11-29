Львівська міська рада прийняла бездефіцитний бюджет на 2019 рік

Доходи міського бюджету Львова з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 9,8 млрд грн. Такий же розмір мають і видатки бюджету міста на наступний рік.

Львівська міська рада ухвалила бюджет на 2019 рік із доходами та видатками в обсязі 9,8 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення затверджено сьогодні, 29 листопада, під час сесії міської ради.

Згідно з документом, доходи міського бюджету Львова наступного року з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначені у сумі 9,8 млрд грн. Такий же розмір мають і видатки бюджету міста на наступний рік. Бюджет розвитку становить 1,7 млн грн.

Бюджетом передбачено зростання видатків на усі гуманітарні та житлово-комунальні напрямки.

Як зазначив під час доповіді директор департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук, бюджет розвитку на 2019 рік у порівнянні з 2018 роком зріс на 500 млн грн.

За його словами, в бюджеті 2019 року пріоритетними будуть такі галузі: освіта — це 35% бюджету, охорона здоров’я — 11%, ЖКГ і транспорт — 9,3%.

«Прогнозний обсяг доходів міського бюджету Львова на 2019 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) обрахований в сумі 6612,5 млн грн, в тому числі: доходи загального фонду — 6232,0 млн грн; доходи спеціального фонду — 380,5 млн грн, з них бюджету розвитку — 263,0 млн грн. У порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік, прогнозні показники загального фонду збільшені на 566 млн грн, або на 10%», - зазначив Іщук.

За його словами, базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2019 році залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 61% від обсягу доходів загального фонду.

Львів також збільшив суми, призначені для підтримки учасників АТО та ООС, членів сімей загиблих бійців та Героїв Небесної Сотні.