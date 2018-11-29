Нацбанк ще більше опустив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 30 листопада: 100 USD – 2839.0932 грн; 100 EUR – 3232.8754 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2839.0932 (29 листопада – 2826.9049)

100 EUR – 3232.8754 (29 листопада – 3189.8795)

У четвер, 29 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,30/28,33 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після ослаблення на 6 копійок в першій половині дня котирування гривні повернулися до рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,22/32,25 грн/євро.

Згідно з даними на сайті НБУ, регулятор уточнив довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00.

«Внаслідок технічного збою сьогодні, 29 листопада, на офіційному веб-сайті Національного банку було опубліковано неправильне довідкове значення офіційного курсу гривні до долара США», - повідомив регулятор.

За уточненими даними, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,3984 грн/дол.