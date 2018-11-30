Канада, Мексика та США підпишуть в Буенос-Айресі новий торговий договір - ЗМІ

Зазначається, що новий договір прийде на зміну Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто підпишуть у п'ятницю в Буенос-Айресі новий торговий договір між трьома північноамериканськими країнами, який прийде на зміну Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

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Про це в четвер повідомив телеканал ICTV з посиланням на джерело в адміністрації голови канадського уряду.

За його даними, підписання угоди заплановано на 09:00 за часом Буенос-Айреса (14:00 за київським часом) на полях саміту Групи двадцяти. Трюдо на церемонії буде супроводжувати голова МЗС Канади Христя Фріланд.

Наприкінці вересня Канада, Мексика та США досягли угоди про новому торговому договорі, поставивши крапку в переговорах, котрі тривали більше року. На вимогу Трампа в 2017 році сторони почали переговори про переукладання NAFTA на нових умовах.