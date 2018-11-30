У Венесуелі збільшили "мінімалку" у 2,5 рази - до $11

З вересня мінімальна зарплата була підвищена у Венесуелі одразу в 60 разів, але більшість населення країни все одно залишається за межею бідності.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення розміру мінімальної зарплати в країні в 2,5 рази - до 1,8 тисячі до 4,5 тисячі суверенних боліварів.

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Про це повідомляє Росбалт.

"З 1 грудня розмір мінімальної зарплати і пенсії буде 4,5 тисячі боліварів, і це автоматично означає корекцію всіх зарплатних таблиць", - заявив Мадуро в ефірі державного телебачення.

При цьому по курсу "чорного" ринку на четвер ця сума становить лише 11 доларів.

З вересня розмір мінімальної зарплати було підвищено у Венесуелі одразу в 60 разів. У серпні Мадуро оголосив про прив'язку мінімальної зарплати до криптовалюте петро. Її розмір становить половину вартості одного петро, тобто 1,8 тисячі суверенних боліварів. Після підвищення вартості петро в 2,5 рази до 9 тисяч боліварів, про що венесуельский президент оголосив у четвер, розмір мінімальної зарплати також збільшився в 2,5 рази.