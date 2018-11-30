ЗМІ розповіли про ризики при оформленні мікрокредиту (відео)

Часто вже після оформлення позики люди дізнаються про здирницькі умови, які перетворюють маленькі суми кредиту на багатотисячні борги.

У минулому році українці взяли таким чином в борг понад 21 мільярд гривень, проте часто вже після оформлення позики люди дізнаються про здирницькі умови, які перетворюють маленькі суми кредиту на багатотисячні борги.

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Про це повідомляє ТСН.иа.

Крім того, деякі з таких контор оформляють кредити без відома українців підставним особам за підробленими документами.

У цьому відео команда "Грошей" розповість про ризики, пов'язані з так званими мікрокредитами, які зараз оформляють мало не на кожному кроці в різних конторах.