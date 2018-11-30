У Мінфіні запевнили, що воєнний стан не вплинув на доходи бюджету

За підсумками місяця країна перевиконає запланований показник доходів загального фонду держбюджету.

Введення воєнного стану не вплинуло на доходи державного бюджету України, і за підсумками місяця країна перевиконає запланований показник доходів загального фонду держбюджету.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, 26, 27 і 28 листопада до загального фонду держбюджету надійшло 1,6 мільярда гривень, 1,7 мільярда гривень і 1,340 мільярди гривень митних платежів, відповідно.

У Мінфіні пояснили, що зниження надходжень 28 листопада у порівнянні з попереднім днем обумовлено особливістю надходжень митних платежів протягом тижня: пікові надходження в понеділок-вівторок і падіння з середи по п'ятницю.

Також повідомляється, що податкові платежі в ці дні становили 2,2 мільярда гривень, 2 мільярди гривень і 3 мільярди гривень, відповідно, при середньоденний зборі в листопаді в 2,4 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. В Україні з 28 листопада діє військовий стан терміном на 30 днів у 10 областях країни, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Держбюджет України в січні-жовтні отримав 747,389 мільярда гривень доходів, що на 2,3% нижче планового показника на цей період, проте на 15,4% вище показника за аналогічний період попереднього року.