Голова Харківської ОДА анонсувала 30% надбавки до зарплати артистів у області

До списку потрапили колективи 8 закладів культури.

Артисти театрі та концертних установ Харківської області з наступного року будуть отримувати 30% надбавку до зарплати.

Про це повідомляє сайт ОДА з посиланням на очільницю області Юлію Світличну.

Світлична заявила про надбавку до зарплати артистів під час спілкування з колективом Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

«Театр, як і вся сфера культури та мистецтва, був поза увагою влади багато років. Виправляємо це. Я ініціюю та буду наполягати, щоб з наступного року всі колективи театрів і концертних закладів Харківщини, які мають статус академічних та є в управлінні обласної влади, отримували додаткову надбавку до заробітної плати - 30%», - повідомила керівник області.

Серед колективів, які потрапили до цього списку, - колективи театрів ім. Т.Г. Шевченка, ім. О.С. Пушкіна, ляльок ім. В.А. Афанасьєва, для дітей та юнацтва, музичної комедії, молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський», Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю та Харківська обласна філармонія.

«Кошти в обласному бюджеті на це знайдено, і впевнена, що депутати обласної ради повністю підтримають це рішення. Підтримка українського театру, особливо в такі непрості часи - це дуже важливо», - наголосила Юлія Світлична.

Нагадаємо, з 1 липня підвищено тарифні ставки для артистів ХНАТОБу. Голова ХОДА за підтримки Адміністрації президента та Міністерства культури домоглась того, щоб співробітники театру, який має статус національного вже 8 років, нарешті почали отримувати відповідні надбавки.