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У столичних обмінниках знову подешевшав долар

12:37, 30 листопада 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,15 гривні, євро - за 32,05 гривні за одну грошову одиницю.

Вчора, 29 листопада, вартість долара в обмінних пунктах київських становила 28,50 гривні, євро – 32,35 гривні за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні до 11:00 встановилися на рівні 28,23/28,25 гривні/долар.

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