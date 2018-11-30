У столичних обмінниках знову подешевшав долар

Вартість долара в обмінних пунктах просіла до 28,25 гривні, євро – до 32,25 гривні.

Вартість долара в київських обмінних пунктах сьогодні, 30 листопада, просіла до 28,25 гривні, євро – до 32,25 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,15 гривні, євро - за 32,05 гривні за одну грошову одиницю.

Вчора, 29 листопада, вартість долара в обмінних пунктах київських становила 28,50 гривні, євро – 32,35 гривні за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України сьогодні до 11:00 встановилися на рівні 28,23/28,25 гривні/долар.